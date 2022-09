Am kommenden Donnerstag, 8. September, heulen um 11 Uhr in den Städten und Gemeinden im Kreis Steinfurt die Sirenen. Symbolfoto: dpa/Jens Büttner up-down up-down Landesweiter Probealarm Sirenen im Kreis Steinfurt heulen am Donnerstag um 11 Uhr Von Anke Schneider | 05.09.2022, 15:18 Uhr

Am kommenden Donnerstag, 8. September, heulen um 11 Uhr in den Städten und Gemeinden im Kreis Steinfurt die Sirenen. Ergänzend werden die Warn-Apps „Nina“ (Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes) und „Katwarn“ per Push-Benachrichtigung den Sirenenprobealarm mittels Warnmeldung begleiten.