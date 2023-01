Bei den Polizei-Kontrollaktionen zu Drogen und Alkohol wurden einige Matorrad-, Auto- und auch Lkw-Fahrer geschnappt. Symbolfoto: dpa/Julian Stratenschulte up-down up-down Polizeikontrolle im Kreis Steinfurt 76-Jährige aus Rheine mit 1,6 Promille im Auto unterwegs Von Anke Schneider | 23.01.2023, 14:20 Uhr

Der Verkehrsdienst der Kreispolizei Steinfurt hat am vergangenen Wochenende zwischen Freitag und Sonntag den Verkehr kontrolliert. Ihr Augenmerk lag unter anderem in Emsdetten auf Pkw- und Lkw-Fahrern, die unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol am Steuer saßen.