Gerade auf Weihnachtsmärkten ist die Gefahr, Opfer eines Taschendiebstahls zu werden, besonders hoch. Symbolfoto: dpa/Frank Rumpenhorst up-down up-down Diese Tipps schützen Besucher Polizei Steinfurt warnt vor Taschendieben auf Weihnachtsmärkten Von Anke Schneider | 25.11.2022, 12:05 Uhr

Mit dem ersten Advent am Sonntag starten im Kreis Steinfurt in vielen Orten die Weihnachtsmärkte. In diesem Jahr werden dort deutlich mehr Menschen erwartet als in den vergangenen Pandemiejahren. Und das wüssten auch Taschendiebe, warnt die Polizei.