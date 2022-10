Pilze sammeln ist nur außerhalb von Naturschutzgebieten erlaubt - und dann auch nur für eine Mahlzeit. Symbolfoto: dpa/Patrick Pleul up-down up-down Das gilt es zu beachten Wo Pilze sammeln im Kreis Steinfurt erlaubt ist Von Anke Schneider | 25.10.2022, 15:51 Uhr

Wer im Wald Pilze sammeln möchte, sollte wissen: In Naturschutzgebieten dürfen Pilze nicht entnommen werden. Ebenfalls dürfen eingezäunte Flächen in Wäldern nicht betreten werden, um auf Suche zu gehen, teilt die untere Naturschutzbehörde des Kreis Steinfurt mit. Das Sammeln von Pilzen außerhalb von Schutzgebieten ist in geringen Mengen für den Eigenbedarf zulässig.