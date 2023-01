In Ibbenbüren brannte ein Holzunterstand an einem Zweifamilienhaus. Foto: NWM-TV up-down up-down Zum Teil durch Feuerwerkskörper Mehrere Brände in der Silvesternacht im Kreis Steinfurt Von Anke Schneider | 02.01.2023, 11:29 Uhr

In der Silvesternacht hat es im Kreis Steinfurt an mehreren Stellen gebrannt. In Greven, Tecklenburg und Ibbenbüren brannten Mülltonnen, Container, Hecken, ein Holzunterstand und eine Gartenlaube. Die Polizei sucht Zeugen.