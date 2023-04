Mit einer Drohne wurde dieses Foto von der abgebrannten Halle an der Laggenbecker Straße in Ibbenbüren aufgenommen. Foto: David Poggemann/NWM-TV up-down up-down Anwohner vorübergehend im Hotel Großbrand in Ibbenbüren: Das ist von der Lagerhalle übrig Von Rainer Lahmann-Lammert | 09.04.2023, 08:18 Uhr | Update vor 2 Std.

In Ibbenbüren ist es in der Nacht zum Sonntag zu einem Großbrand an der Laggenbecker Straße gekommen. Dabei wurde eine Lagerhalle mit Baumaschinen zum Raub der Flammen. Mittlerweile ist die Schadenshöhe bekannt.