Anzeige erstattet Karton mit acht toten Enten in Ibbenbüren gefunden Von Linda Braunschweig | 16.08.2022, 18:39 Uhr

Einen Karton mit acht toten Enten hat eine Passantin am Sonntagmorgen in der Böschung an der Straße An den Steinbrüchen in Ibbenbüren gefunden.