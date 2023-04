Kabarettistin Usch Hollmann bei ihrer Lesung im Heimathaus Twist. Archivfoto: Katharina Grewe up-down up-down Lisbeth ruft an Kabarettistin Usch Hollmann aus Rheine veröffentlicht neues Buch Von Caroline Theiling | 06.04.2023, 18:22 Uhr

„Hallo Änne, hier ist Lisbeth…“ – so beginnen die Geschichten, mit denen die Kabarettistin Usch Hollmann aus Rheine auf so mancher emsländischer Bühne aufgetreten ist. So beginnen aber auch einige ihrer Bücher. Ihr neuestes Werk mit dem Titel „Mal schmeckt’s, mal schmeckt’s besser“ ist am 6. April erschienen.