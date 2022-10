Archivfoto: FMO Ziel: Kleinflugzeug mit Hybridantrieb Flughafen Münster-Osnabrück arbeitet an der Fliegerei der Zukunft Von Axel Ebert | 13.10.2022, 17:42 Uhr

Mit neuen Ideen will der Flughafen Münster-Osnabrück (FMO) an der Weiterentwicklung der Fliegerei mitwirken. Ein internationaler Innovationsverbund aus Wirtschaft und Forschung will Ideen erarbeiten und innerhalb von zwei Jahren ein Kleinflugzeug mit Hybridantrieb aufs Rollfeld stellen.