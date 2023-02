Immer wieder fallen im Kreis Steinfurt vor allem Senioren auf Betrügereien am Telefon hinein. Symbolfoto: dpa/Roland Weihrauch up-down up-down Als Bankmitarbeiter und Tochter ausgegeben Immer neue Betrugsfälle im Kreis Steinfurt: Das sind die Maschen Von Anke Schneider | 06.02.2023, 11:19 Uhr

Betrüger sind erneut mit zwei unterschiedlichen Maschen im Kreis Steinfurt erfolgreich gewesen. Einmal gaben sie sich in Lengerich am Telefon als Bankmitarbeiter aus, ein anderes Mal in Recke als Verwandte.