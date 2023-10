Am Samstagabend Ibbenbürenerin schlägt zwei Einbrecher in die Flucht Von Anke Schneider | 23.10.2023, 16:22 Uhr Die Bewohnerin eines hauses in Ibbenbüren erwischte zwei Einbrecher auf frischer Tat. Symbolfoto: dpa/Silas Stein up-down up-down

Zwei unbekannte Täter sind am Samstagabend in ein Wohnhaus an der Straße Grote Hee eingebrochen und wurden dann von einer Bewohnerin überrascht. Beim Anblick der Frau türmten die Einbrecher.