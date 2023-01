Eine Kerze auf den Stufen vor der Schule: In Ibbenbüren soll ein 17-jähriger Schüler seine 55-jährige Klassenlehrerin erstochen haben. Foto: dpa/Friso Gentsch up-down up-down Antrag auf Untersuchungshaft Lehrerin in Ibbenbüren getötet: 17-Jähriger hatte Schulverweis erhalten Von Jörg Sanders | 11.01.2023, 09:34 Uhr | Update vor 1 Std.

Der 17-jährige Schüler, der am Dienstag eine Lehrerin in Ibbenbüren getötet haben soll, hat nach Angabe der Staatsanwaltschaft Probleme an der Schule gehabt. Eine Mordkommission ermittelt.