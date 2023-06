Im Kreis Steinfurt mehren sich aktuell unbeabsichtigte Fehlnotrufe bei den Leitstellen. Die Anrufer würden diese regelmäßig nicht bemerken, heißt es. Symbolfoto: Imago Images/Fotostand/K. Schmitt up-down up-down Android-Update als Ursache? „Hosentaschenanrufe“: Fehlnotrufe mehren sich in Leitstellen im Kreis Steinfurt Von Julia Gödde-Polley | 16.06.2023, 12:50 Uhr

In der Leitstelle der Kreispolizeibehörde Steinfurt und in Teilen der Rettungsleitstelle gibt es aktuell Probleme mit Fehlanrufen an die Notrufnummern 110 und 112. Die Anrufe werden von Mobilfunkgeräten verursacht. Ursache soll offenbar ein Android-Update sein.