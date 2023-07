Handschellen Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration up-down up-down Festnahme in Horstmar Mann in Asylunterkunft im Kreis Steinfurt mit Messer schwer verletzt Von dpa | 09.07.2023, 22:03 Uhr

Ein 42 Jahre alter Mann ist in einer Asylunterkunft in Horstmar (Kreis Steinfurt) mit einem Cuttermesser angegriffen und schwer verletzt worden. Ein 35-Jähriger wurde als Tatverdächtiger festgenommen, wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte.