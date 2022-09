Aus bislang ungeklärter Ursache ist in einer Halle in Mettingen im Kreis Steinfurt ein Feuer ausgebrochen. Foto: NWM-TV up-down up-down Feuerwehreinsatz am Montagabend Halle mit Strohballen in Mettingen brennt Von Manuela Kanies | 12.09.2022, 21:40 Uhr

Wie die Leitstelle in einer ersten Meldung mitteilt, brennt eine Halle in Mettingen, in Nachbarschaft zur Brennerei Langemeyer.