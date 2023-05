Ein Einfamilienhaus in Lengerich brannte am Freitagabend völlig aus. Personen waren nach Polizeiangaben nicht mehr im Haus. Foto: NWM-TV up-down up-down Geschätzter Schaden: 300.000 Euro Einfamilienhaus in Lengerich brennt lichterloh Von Jean-Charles Fays | 06.05.2023, 10:12 Uhr

Feuerwehr-Großeinsatz in Lengerich (Westfalen): Am Freitag um 19.26 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem lichterloh brennenden Einfamilienhaus gerufen. Es befanden sich keine Personen in dem Haus, wie die Polizei auf Anfrage am Samstagmorgen mitteilte.