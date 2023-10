Die Frau weise auch Brandverletzungen auf, die ihr vermutlich erst nach dem Tod zugefügt worden seien. Zwei Beamte der Mordkommission der Polizei Münster seien gemeinsam für die Untersuchung mit einer Rechtsmedizinerin des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Münster nach Oslo gereist, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Münster. Die gemeinsamen Ermittlungen mit der deutschen Polizei gingen weiter, kündigte die norwegische Polizei an.

Leiche in See entdeckt: DNA-Abgleich steht noch aus

Die weibliche Leiche war vergangenen Woche im See Falningsjøen in der Gemeinde Tynset, etwa 300 Kilometer nördlich von Oslo, entdeckt worden. Dabei handele es sich mutmaßlich um die vermisste 24-Jährige aus dem Kreis Steinfurt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Münster am Montag mit. Es bestünden aktuell keine Zweifel, dass es sich bei der Frau um die Vermisste und Freundin des Beschuldigten handele. Ein DNA-Abgleich stehe jedoch noch aus, heißt es von den Ermittlern aus Münster.

Verdächtiger ohne Freundin von Reise zurückgekehrt

Ein 29-Jähriger aus Ahaus im Münsterland war unter dem Verdacht festgenommen worden, seine 24-jährige Lebensgefährtin auf einer gemeinsamen Wohnmobilreise durch Skandinavien getötet zu haben.

Der Verdächtige war am 5. Oktober ohne seine Freundin heimgekehrt und hatte behauptet, sie habe ihn verlassen. Er räumte nicht ein, die Frau getötet zu haben, sagte aber aus, dass sie gestorben sei. Er nannte den Ermittlern auch den späteren Fundort der Leiche. Die Familie der Frau hatte die 24-Jährige aus einem kleinen Ort im Kreis Steinfurt als vermisst gemeldet.

Der Beschuldigte zeige sich weiterhin nicht geständig, die 24-Jährige getötet zu haben, hieß es von den Ermittlern aus Münster am Montag

