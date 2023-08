Kneipen-Festival 2023 Fünf Bands bei „Tecklenburg rockt“ am 23. September Von Thomas Wübker | 11.08.2023, 10:31 Uhr Piano Pete ist mit seiner Band bei „Tecklenburg rockt“ am 23. September dabei. Foto: Hermann Pentermann up-down up-down

Zum ersten Mal nach der Corona-Pandemie findet wieder das Festival „Tecklenburg rockt“ statt. Am Samstag, 23. September 2023, rocken fünf Bands in fünf Kneipen in der historischen Altstadt.