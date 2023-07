Die Frau wurde bei der Messerattacke schwer verletzt. Foto: Nord-West-Media/David Poggemann up-down up-down Verdächtiger mit Armbrust-Verletzung Frau bei Messerattacke in Emsdetten schwer verletzt und | 08.07.2023, 06:02 Uhr | Update vor 1 Std. Von Laura Nowak dpa | 08.07.2023, 06:02 Uhr | Update vor 1 Std.

Bei einem Messerangriff in der Innenstadt von Emsdetten ist eine 62-jährige Frau am Freitagabend schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter schwebt in Lebensgefahr. Er verletzte sich jetzigem Ermittlungsstand der Polizei mit einer Armbrust.