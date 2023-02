In der Nähe des Hauptzollamtes in Rheine wurde in der vergangenen Woche eine Fliegerbombeaus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Foto: NWM-TV up-down up-down 700 Menschen evakuiert Fliegerbombe in Rheine wurde erfolgreich entschärft und | 13.02.2023, 09:14 Uhr | Update vor 27 Min. Von Anke Schneider Julia Mausch | 13.02.2023, 09:14 Uhr | Update vor 27 Min.

An der Neuenkirchener Straße 111 in Rheine, direkt neben dem Hauptzollamt, ist in der vergangenen Woche eine amerikanische Fliegerbombe entdeckt worden. Sie wurde am Montag entschärft.