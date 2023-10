Dachstuhlbrand am Nieheweg Feuer in Mettingen: Familie kann sich vor den Flammen retten Von Jessica von den Benken | 05.10.2023, 09:41 Uhr Zu einem Dachstuhlbrand ist Mittwochabend die Feuerwehr Mettingen ausgerückt. Symbolfoto: imago images/Silas Stein up-down up-down

Gegen 20 Uhr am Mittwochabend ging ein Feueralarm bei der Polizei in Mettingen ein. Der Dachstuhl eines Einfamilienhauses am Nieheweg stand in Flammen.