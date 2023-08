Zu dem Unfall kam es gegen 10.10 Uhr auf der Grevener Straße im Kreuzungsbereich Zur Woote, teilt die Polizei in Steinfurt mit. Dort fuhr ein Autofahrer einen E-Bike-Fahrer an. Der Radfahrer erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurde mit dem eingesetzten Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und konnte den 61-jährigen Fahrer eines Seats aus Ladbergen als Unfallverursacher ausmachen. Wie es zu dem Zusammenprall kam und warum sich der Verursacher aus dem Staub machte, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Die Unfallaufnahme wird durch ein eingesetztes Verkehrsunfallaufnahmeteam unterstützt. Der Unfallort bleibt während der Unfallaufnahme gesperrt.