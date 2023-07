Messerattacke auf Frau Foto: David Poggemann/Nord-West-Media/ up-down up-down Tat am Freitagabend Messerangriff in Emsdetten - Beteiligte kannten sich offenbar nicht Von dpa | 09.07.2023, 15:58 Uhr

Neue Details zum Messerangriff in Emsdetten am Freitagabend: Laut ersten Ermittlungserkenntnissen haben sich der mutmaßliche Täter und das Opfer nicht gekannt. Das teilte die zuständige Staatsanwaltschaft Münster am Sonntagnachmittag der dpa mit.