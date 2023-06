In Lengerich steht ein Einfamilienhaus in Flammen. Foto: NWM-TV up-down up-down Zwei Feuerwehrleute verletzt Kreis Steinfurt: Einfamilienhaus in Lengerich teilweise ausgebrannt Von Anke Schneider | 20.06.2023, 11:48 Uhr

In Lengerich im Merschweg ist am Dienstagvormittag in einem Einfamilienhaus ein Feuer ausgebrochen. Zwei Feuerwehrleute wurden bei dem Einsatz leicht verletzt.