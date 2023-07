Die Polizei wurde zu einem Einbruch in Ibbenbüren gerufen. Symbolfoto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert up-down up-down Durchs Fenster in Metallwerkstatt Einbrecher in Ibbenbüren erbeuten Akkubohrer und Satellitenschüsseln Von Marcus Alwes | 07.07.2023, 13:46 Uhr

Unbekannte sind in Ibbenbüren-Bockraden in eine Metallwerkstatt eingebrochen. Zuvor hatten sie am Gebäude ein Fenster aufgehebelt.