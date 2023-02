Durch zwei Explosionen wurde der Eingang der Volksbank in Ibbenbüren-Laggenbeck schwer beschädigt. Foto: NWM-TV up-down up-down Mit Auto geflüchtet Drei Unbekannte sprengen Geldautomat in Ibbenbüren-Laggenbeck Von Anke Schneider | 20.02.2023, 07:34 Uhr | Update vor 35 Min.

Zwei Explosionen haben am frühen Montagmorgen um 2.56 Uhr die Nachbarschaft der Volksbank-Filiale an der Mettinger Straße in Ibbenbüren-Laggenbeck geweckt. Zeugen beobachteten drei Personen, die sich vom Tatort entfernten.