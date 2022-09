Dreimal hat es in Greven im Kreis Steinfurt am Samstag gebrannt. Nun sucht die Polizei Zeugen. Symbolfoto: dpa/Joao Henriques up-down up-down Brandstiftung nicht ausgeschlossen In Greven im Kreis Steinfurt brannte es am Samstag dreimal Von Anke Schneider | 05.09.2022, 12:02 Uhr

An drei Stellen in einem Waldgebiet im Südwesten von Greven hat es am Samstagnachmittag, 3. September, im Abstand von jeweils einer Stunde gebrannt. Nun sucht die Polizei Hinweise auf eine mögliche Brandstiftung.