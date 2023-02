Gegen 11 Uhr soll eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Rheine entschärft werden. Der betroffene Bereich ist abgesperrt. Symbolfoto: dpa/Silas Stein up-down up-down 750 Menschen müssen Wohnungen verlassen Fliegerbombe in Rheine wird entschärft – auch Krankenhaus betroffen Von Anke Schneider | 13.02.2023, 09:14 Uhr | Update vor 23 Min.

An der Neuenkirchener Straße 111 in Rheine, direkt neben dem Hauptzollamt, ist in der vergangenen Woche eine amerikanische Fliegerbombe entdeckt worden. Sie soll am heutigen Montag, 13. Februar 2023, gegen 11 Uhr entschärft werden.