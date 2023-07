Der Fahrer eines BMW bemerkte während der Fahrt, dass etwas nicht mit seinem Auto stimmte. Kurz darauf brannte das Auto.. Foto: NWM-TV up-down up-down Technischer Defekt BMW geht auf der A1 bei Lengerich in Flammen auf Von Anke Schneider | 27.07.2023, 16:13 Uhr

In letzter Minute hat es ein BMW am Donnerstagnachmittag noch auf einen Rastplatz an der A1 bei Lengerich geschafft. Dann fing das Auto an zu brennen.