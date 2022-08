In der Nacht von Sonntag auf Montag sprengten unbekannte Täter den Geldautomaten der Volksbank an der Heinrich-Niemeyer-Straße in Hörstel Riesenbeck FOTO: Nord-West-Media TV up-down up-down Hoher Sachschaden Gelautomat im Kreis Steinfurt gesprengt - Wohnungen im Gebäude evakuiert Von Anke Schneider | 22.08.2022, 11:01 Uhr

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag einen Geldautomat der Volksbank an der Heinrich-Niemeyer-Straße in Hörstel-Riesenbeck (Kreis Steinfurt) gesprengt. Der Schaden ist so groß, dass Wohnungen im Gebäude evakuiert wurden.