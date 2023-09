Der Unfall ereignete sich gegen 23.30 Uhr auf dem Glandorfer Damm zwischen Glandorf und Kattenvenne. Der 30-Jährige war dort in Richtung Kattenvenne unterwegs, heißt es von der Polizei Steinfurt. Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge wich der Mann Rehwild aus, das von links kam. In der Folge habe der Autofahrer etwa in Höhe der Einmündung Meckelweger Straße die Kontrolle über den Wagen verloren. Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach und blieb auf dem Dach im Graben liegen.

Autofahrer kann sich aus Wagen befreien

Der Autofahrer habe sich selbst aus dem Wagen befreien können, teilt die Polizei mit. Nach Angaben der Ermittler erlitt der Mann schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Am Auto entstand ein Totalschaden. Diesen beziffert die Polizei auf etwa 10.000 Euro. Ein Reh sei an der Unfallstelle nicht gefunden worden. Neben dem Auto wurden bei dem Unfall ein Straßenschild und die Böschung des Grünstreifens beschädigt.