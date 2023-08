Der Unfall ereignete sich laut Polizei auf der Kreuzung bei der Post in Ibbenbüren, wo sich die Heldermannstraße, die Oststraße, die Wilhelmstraße und Osnabrücker Straße treffen.

Mit Blaulicht auf die Kreuzung

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der Streifenwagen gegen 14.40 Uhr mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn auf der Osnabrücker Straße in Richtung Oststraße. Im Kreuzungsbereich tastete sich das Fahrzeug in den Verkehr. Von der Wilhelmstraße fuhr zur selben Zeit ein schwarzer Audi in den Kreuzungsbereich ein und rammte den Streifenwagen.

Bei der Kollision wurde ein Polizeibeamter sowie der Audifahrer schwer verletzt. Zwei weitere Polizisten erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Kreuzungsbereich ist derzeit noch gesperrt.

Der Audi fuhr in die Seite des Streifenwagens.

Diese Meldung wird aktualisiert.