Überfall auf einen Kiosk Raub in Steinfurt wird in der Sendung „Aktenzeichen XY ungelöst" gezeigt Von Anke Schneider | 08.05.2023, 17:09 Uhr

Im Mai 2022 haben unbekannte Täter einen Kiosk an der Leerer Straße in Steinfurt überfallen. Bisher tappt die Polizei in diesem Fall im Dunkeln. Am kommenden Mittwoch, 10. Mai 2023, wird der Fall in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ vorgestellt.