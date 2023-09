Keine Gefahr für die Bevölkerung Salpetersäure in Steinfurter Brauerei ausgelaufen: ABC-Einheit der Feuerwehr im Einsatz Von Anke Schneider | 11.09.2023, 10:38 Uhr Zahlreiche Feuerwehrautos versammelten sich am Montagmorgen auf dem Gelände der Brauerei Rolinck in Steinfurt. Foto: NWM-TV up-down up-down

Am Montagmorgen ist in der Brauerei Rolinck an der Alexander-Rolinck-Straße in Steinfurt eine größere Menge Salpetersäure ausgelaufen. Die Feuerwehr hat die Lage im Griff.