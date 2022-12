Nachtbaustelle auf der Autobahn A1. Symbolfoto: dpa / Friso Gentsch up-down up-down Nachtbaustelle A1: Sperrung der Ausfahrt Münster-Nord wegen Fahrbahnsanierung Von noz.de | 02.12.2022, 11:55 Uhr

Auf der A1 wird in Höhe der Anschlussstelle Münster Nord in der kommenden Woche in Fahrtrichtung Bremen die Fahrbahndecke saniert.