Der Unfall ereignete sich am Freitagvormittag, 25. August, gegen 10.30 Uhr, teilt die Polizei Steinfurt mit. Eine 87-jährige Autofahrerin aus Tecklenburg sei mit einem schwarzen VW Tiguan auf der Ledder Dorfstraße in Richtung Leeden unterwegs gewesen. Kurz vor der Hausnummer 4 wollte sie nach links in die Straße Oberbauer einbiegen.

Wegen des Gegenverkehrs musste die Frau anhalten. Eine 80-jährige Fahrerin aus Tecklenburg fuhr in einem grauen Opel Corsa hinter der 87-Jährigen und übersah ersten Erkenntnissen zufolge, dass die VW-Fahrerin hielt. Sie fuhr auf das Fahrzeug auf, verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht.

Sachschaden von rund 30.000 Euro

Die 87-Jährige zog sich der Polizei zufolge leichte Verletzungen zu und wurde ambulant versorgt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von geschätzt rund 30.000 Euro.