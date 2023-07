Der Prozess gegen eine 69-jährige Ibbenbürenerin hat vor dem Düsseldorfer Oberlandesgericht begonnen. Foto: dpa/Frank Christiansen up-down up-down Enkel beim IS 69-Jährige aus Ibbenbüren gesteht Terror-Unterstützung Von dpa | 18.07.2023, 15:00 Uhr | Update vor 2 Std.

Eine 69-Jährige aus dem westfälischen Ibbenbüren hat gestanden, die Terrorgruppe Islamischer Staat (IS) finanziell unterstützt zu haben. Die mehreren tausend Euro seien für ihren Enkel Kadir bestimmt gewesen, der sich dem IS in Syrien angeschlossen habe, erklärte die Deutsch-Türkin am Dienstag beim Prozessauftakt am Düsseldorfer Oberlandesgericht.