Ursache unklar Brand in Saatgutlager in Ibbenbüren Von Anke Schneider | 18.10.2023, 13:02 Uhr In einem Ibbenbürener Saatgutlager hat es am Dienstagabend gebrannt. Foto: NWM-TV

In Ibbenbüren ist am Dienstagabend gegen 17.30 Uhr ein Feuer in einem Saatgutlager ausgebrochen. Verletzt wurde dabei niemand.