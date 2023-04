Rettungswagen Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild up-down up-down Diepholz Trecker kommt von B6 ab: Rettungswagen zufällig da Von dpa | 26.04.2023, 05:50 Uhr

Ein Treckerfahrer ist am Dienstagabend in Syke von der Bundesstraße 6 abgekommen und musste reanimiert werden. Nahe des Ortsausgangs Richtung Weyhe sei der Traktor samt Anhänger auf der Leitplanke der Gegenfahrbahn hängen geblieben, teilte die Feuerwehr mit. Glücklicherweise sei dann zufällig ein Rettungswagen an der Unfallstelle entlang gefahren. Die Besatzung habe festgestellt, dass das Herz-Kreislauf-System des Fahrers kollabiert war und eine Reanimation eingeleitet.