Mit dem Boot zum Anbaden: Viele Teilnehmer tragen dann historische Badebekleidung. Archivfoto: Tourist Information Dümmerland up-down up-down Anbaden und Programm Saisonauftakt 2023 am Dümmer: Wer traut sich ins Wasser? Von noz.de | 02.05.2023, 08:20 Uhr

Am Sonntag, 7. Mai, ist offizieller Saisonstart 2023 am Dümmer. Wer traut sich ins Wasser? Zum Programm des „20. Dümmer-Erwachens“ gehört nämlich das traditionelle Anbaden in der Hafenanlage der Familie Schlick in Lembruch.