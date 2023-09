Gewaltsamer Tod Landkreis Diepholz: 17-Jährige tot im Straßengraben gefunden – Polizei sucht Zeugen Von dpa | 11.09.2023, 18:54 Uhr | Update vor 28 Min. Im Landkreis Diepholz wurde eine tote 17-Jährige in einem Straßengraben gefunden. Symbolfoto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild up-down up-down

Im Landkreis Diepholz in Niedersachsen ist die Leiche einer 17-Jährigen gefunden worden. Die bereits am Sonntagabend in einem Graben in Barenburg entdeckte junge Frau sei nach dem Ergebnis der Obduktion einen gewaltsamen Tod gestorben, erklärte die Polizei.