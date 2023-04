Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort. Foto: NWM-TV up-down up-down 55-Jähriger schwer verletzt Mann schnüffelt in Twistringen Gas und zündet sich dann eine Zigarette an – Explosion Von dpa | 24.04.2023, 12:29 Uhr

Ein Mann hat am Sonntagbaend in seinem Wintergarten in Twistringen (Kreis Diepholz) an einer Gasflasche geschnüffelt. Dann hat er vergessen, das Gas abzudrehen, bevor er sich eine Zigarette angezündet hat – mit dramatischen Folgen.