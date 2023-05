Die Feuerwehr löschte einen Brand in einer Tiefgarage. Symbolfoto: dpa/Philipp von Ditfurth up-down up-down Hoher Sachschaden Feuer in Lembruch: Auto brennt in Tiefgarage unter Wohnhaus Von noz.de | 29.05.2023, 13:00 Uhr

In der Tiefgarage eines Mehrparteienhauses in Lembruch (Landkreis Diepholz) ist in der Nacht auf Montag ein Auto in Brand geraten.