Das Höhenfeuerwerk auf dem Dümmer See war der Höhepunkt des dreitägigen Festes. Für eine Viertelstunde wurde am Samstag ab 22.15 Uhr der Himmel über dem Wasser zur Bühne. Unmittelbar nach dem Feuerwerk setzte nach Angaben der Polizei der Rückreiseverkehr ein. Rund 10.000 Fahrzeuge, wie Polizei und Veranstalter gezählt hatten, drängten in Richtung Bundesstraße. Auf den Parkplätzen und den Abfahrtsstraßen kam es zu Behinderungen. Die Autofahrer mussten Geduld beweisen.

Durch gezielte Verkehrsmaßnahmen hätten Polizei und Veranstalter größere Verkehrsbehinderungen verhindern können, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Nach rund drei Stunden hatte sich demnach die Verkehrssituation wieder normalisiert.