Besondere Wassereffekte, riesige Fontänen und Figurbomben, die den Abendhimmel in ein berauschendes Farbenmeer verwandeln: Das sind die Zutaten für das Höhenfeuerwerk, das am Samstag, 19. August, um 22.15 Uhr über dem Dümmersee abgebrannt wird. Es zählt zu den größten Wasserfeuerwerken in Norddeutschland, bei dem eigens für diesen Abend Pontons im See verankert werden.

Das Feuerwerk ist eines der größten Wasserfeuerwerke in Norddeutschland Foto: C. Kellers Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Vorsicht und viel Geschick sind geboten, wenn das Feuerwerk per Boot an seinen Platz gebracht wird, denn wenn die Feuerwerkskörper nass werden, fällt das Spektakel förmlich ins Wasser. Pyrotechniker Frank-Jürgen Pook ist aber Profi und verspricht ganz besondere Lichteffekte – in Kombination mit den beleuchteten Booten auf dem See.

Wer hinter „Der Dümmer brennt“ steckt

Ohne die vielen ehrenamtlichen Helfer wäre das Event, das bereit zum 58. Mal veranstaltet wird, nicht möglich. Die Hüder Feuerwehr, der Schützenverein sowie der Lembrucher Sportverein SV Friesen unterstützen mit vielen Helfern das Event unter der Regie von Stefan Heseker. Sie hängen die Lichterketten entlang der Deichpromenade auf, bauen Rampen und Pontons im See auf und richten die Parkplätze ein.

Das Event in Hüde zieht tausende Besucher an. Archivfoto: Katja Steinkamp Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Der Auftakt am Freitag

Das Dümmerbrand-Programm startet am Freitag, 18. August. Am Badestrand an der Bar dü Mar gibt es ab 18.30 Uhr Reggae und anschließend DJ-Musik. Gleichzeitig herrscht am Hüder Dorfplatz sowie am Fischerhafen Lounge-Atmosphäre. Ab 20 Uhr findet eine Warm-up-Party im Zelt an der Surf-Einsatzstelle statt.

Der Kunsthandwerker- und Kreativmarkt

Am Samstag von 15 bis 21.30 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr sind auf dem Parkplatz „Zum Fischerhafen“ und am Dorfplatz in Hüde viele kleine Manufakturen, regionale Produkte und Selbstgemachtes zu bewundern. Über 20 Stände laden an beiden Tagen zum Stöbern, Entdecken und Shoppen ein.

Sonntag klingt das Wochenende nebenbei noch mit einem Frühschoppen auf dem Dorfplatz aus.

Das Kinderzirkusfest und der Kreativworkshop

Die Gruppe „Artistikka“ aus Damme bietet am Samstag ab 15 Uhr einen Mitmach-Zirkus an, die kleinen Gäste können Jonglage und Akrobatik erlernen. Dazu gibt es verschiedene Spielstationen, Kinderschminkaktionen und Luftballonkunst.

Clown Georg möchte die Kinder zum Lachen bringen, außerdem stehen eine Riesenrutsche und ein Bungee-Trampolin bereit. Einen Kunstworkshop bietet Anna‘s Art am Hüder Dorfplatz an.

Das ist das Musikprogramm am Samstag

Am Samstag wird ab 17 Uhr Musik gespielt. Die „Rosinhas“ sind mit Samba-Rhythmen auf dem Deich unterwegs, ebenso wie die „Phantom Brigade“, eine moderne Marching Band. Am Dorfplatz und am Fischerhafen treten währenddessen ein DJ und ein Live Act auf. DJ Thorsten legt Ü30-Musik an der Dümmer Perle auf. Und Andre George spielt Reggae an der Bar dü Mar.

Ab 18 Uhr treten DJs vom „Musik-Team“ im Partyzelt an der Surf-Einsatzstelle auf. Auf der Bühne an der Surf-Einsatzstelle spielen zeitgleich die „Sweet Dreams“ Rock und Pop.

Ab 19 Uhr gibt es eine DJ-Session mit „Herr Mehl“, „Maximal“ und „Drift“ an der Bar dü Mar.

Archivfoto: Olli Lange Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Auch im Lembruch und am Olgahafen sind Partys und Aktionen geplant, zum Beispiel bei der Aalräucherei Hoffmann, am Eiscafé im Entenfang, am Turm mit der Uhr und an der Segelschule Schlick.

Anreise und Parken: Was Besucher noch wissen müssen

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Im Ort stehen ausreichend Parkmöglichkeiten zur Verfügung, eine Parkgebühr wird erhoben. Auch die Anreise mit dem Bus aus Richtung Osnabrück und Diepholz ist möglich. Sonderbusfahrpläne und alle weiteren Infos gibt es auf www.duemmerbrand.de.