Beliebtes Ausflugsziel: der Schäferhof in Stemshorn. Foto: Nabu/Mareike Sonnenschein up-down up-down Ausflugsziel in der Dümmerregion Das Café am Schäferhof Stemshorn öffnet wieder – das bietet es Von Rainer Westendorf | 22.06.2023, 17:50 Uhr

Der Nabu Niedersachsen hat den Schäfhof in Bohmtes Nachbargemeinde Stemshorn zu Beginn dieses Jahres übernommen. Schäfer Michael Seel ist zurück und beweidet mit seinen Tieren Flächen in Ochsenmoor und Dümmerniederung. Jetzt ist auch das Café am Hof wieder geöffnet.