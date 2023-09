Das kleine Dorf Brockum vor den Toren des Altkreises Wittlage in der Samtgemeinde Lemförde wird sich zur 463. Auflage erneut im Ausnahmezustand befinden. Vier Tage lang, von Samstag, 28. Oktober, bis Dienstag, 31. Oktober, wird den Gästen mit Kirmestrubel, Gewerbeschau, Krammarkt und Party im Festzelt ein umfangreiches Programm geboten.

Der Großmarkt in Brockum hat auf der rund 70.000 Quadratmeter großen Fläche bereits im vergangenen Jahr nach der Corona-Pause wieder zahlreiche Besucher angelockt. Archivfoto: Martin Nobbe

Annähernd 500 Aussteller, Händler, Schausteller und Wirte sind mit Buden, Ständen und Zelten vor Ort, auf der über 70.000 Quadratmeter großen Fläche im Herzen der Gemeinde. Markenzeichen des Volksfestes ist wie eh und je der Mix aus Gewerbeschau, Viehmarkt, Vergnügungspark, Krammarkt, Landmaschinenausstellung und Unterhaltungsprogramm in den Festzelten.

Dies ist das Programm des Brockumer Großmarktes 2023:

Gewerbe- und Landmaschinenschau

Auf der Gewerbeschau geben die Aussteller ihr Handwerk zum Besten, wie hier auf dem Brockumer Großmarkt 2022. Archivfoto: Heidrun Mühlke

In den Zelten der Gewerbeschau präsentieren auf einer Fläche von etwa 3500 Quadratmetern über 70 Hersteller und Aussteller ihre Produkte und Dienstleistungen. Das Angebot reicht von Heizung und Photovoltaik über Bratpfannen und Thermomix bis hin zu Schmuck, Mode und Holzarbeiten.

Auf dem etwa 10.000 Quadratmeter großen Freigelände des Landmaschinenschaus bieten über 70 Händler aus der heimischen Wirtschaft ihre Maschinen an, führen diese vor, oder beraten die Kunden.

Der Krammarkt

Neben bunten Socken werden eine Vielzahl von Haushaltswaren auf dem Krammarkt angeboten, wie hier auf dem Brockumer Großmarkt 2022. Archivfoto: Heidrun Mühlke

Hier finden Besucher in zahllosen Verkaufsständen alles, was das Hausfrauen- und Heimwerkerherz höher schlagen lässt: von Autoleder über Geldbörsen, warme Socken, lange Unterhosen, Industriekleber, Glasreiniger und Staubputzutensilien.

Der Vergnügungsmarkt mit Kirmes

Die beliebtesten Fahrgeschäfte auf der Kirmes finden sich auch auf dem Brockumer Markt, wie hier der Breakdance 2022. Archivfoto: Martin Kemper

Auf dem Vergnügungsmarkt kommt Kirmesstimmung auf. Vor allem die Fahrgeschäfte locken Groß und Klein auf das Volksfest. Zu den bekanntesten Fahrgeschäften zählen: Bodenkarussells, Riesenrad, Freestyle, Breakdance, Autoscooter, Skydance und die Bonanza Reitbahn.

Der traditionelle Viehmarkt

Der Viehmarkt findet wie in jedem Jahr am letzten Markttag statt und bietet unter anderem Pferde zum Verkauf. Archivfoto: Martin Nobbe

Eine Besonderheit des Brockumer Großmarktes ist der traditionelle Viehmarkt, der jeweils am letzten Markttag, dem Dienstag, stattfindet. An diesem Tag erwacht das Marktgeschehen bereits zu sehr früh: Ab 6 Uhr ist der Viehauftrieb mit etwa 1000 Tieren in vollem Gange. Die Händler steuern mit ihren voll beladenen Fahrzeugen das Viehmarktgelände an, wo sie neben Pferden und Rindern, Hühner, Enten, Gänse, Schafe, Ziegen und weiteres Kleingetier anbieten.

Anfahrt und Parken: Infos für Besucher

Die L346 führt direkt an Brockum vorbei. Es dürfen nur die ausgewiesenen Parkplätze genutzt werden. Damit im Notfall die Rettungsfahrzeuge ungehinderte Zufahrt zum Marktgelände haben, gilt in allen Straßen in der Nähe des Marktgeländes ein absolutes Halteverbot. Außerdem fahren zahlreiche Sonderbusse nach Brockum. Der Busbahnhof liegt unmittelbar am Marktgelände.

