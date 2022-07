Die Feuerwehr konnte den Stall nicht mehr retten. FOTO: David Ebener (Symbol) up-down up-down Große Rauchsäule weit zu sehen Stall mit 7500 Puten nahe Dümmer brennt ab - die meisten Tiere sterben Von Vincent Buß | 19.07.2022, 17:39 Uhr

Ein Feuer ist am Dienstag in einem Putenstall in Marl im Landkreis Diepholz ausgebrochen. Die Ursache war wohl ein technischer Defekt.