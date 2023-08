Erst Warnung, nun Verbot Blaualgen am Dümmer See: Wo baden jetzt verboten ist Von Hannah Baumann | 14.08.2023, 17:11 Uhr Schlechte Nachrichten für Badegäste am Dümmer See. Archivfoto: Martin Kemper up-down up-down

Bereits vor einigen Tagen wurde vor den Blaualgen gewarnt, jetzt verhängt der Landkreis Diepholz ein Badeverbot an zwei Stellen am Dümmer See.