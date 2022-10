Wahrzeichen des Brockumer Marktes ist das Riesenrad. Archivfoto: Christa Bechtel up-down up-down Die wichtigsten Infos zur Veranstaltung Tradition und Moderne: Das bietet der 462. Brockumer Großmarkt Von Rainer Westendorf | 25.10.2022, 12:35 Uhr

Kirmestrubel, Gewerbeschau, Krammarkt, Party im Festzelt und natürlich am Abschlusstag der große Viehmarkt. In Brockum findet von Samstag, 29. Oktober, bis Dienstag, 1. November 2022, der 462. Großmarkt statt. Was Besucher dazu wissen müssen.